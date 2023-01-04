监守自盗21万元给陌生男子 女经理判监26个月

（早报讯）已婚女经理在网络上认识两名男子，监守自盗将服装公司的21万余元，转给其中一名在苏格兰工作的男子动手术，还开设三个银行户头让另一名在土耳其工作的男子接收骗款，最终锒铛入狱两年又两个月。

61岁的被告黄爱琳（译音）面对八项监守自盗、欺骗和滥用电脑法令的控状。她星期三（1月4日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告案发时在一家服装公司担任会计和行政经理长达10年，因职务的关系获准登入公司的银行户头。

2019年9月，被告在脸书上结识一名声称在苏格兰工作的男子。对方告诉被告，他遇上车祸急需钱动手术。

被告不疑有他，在2019年10月至2020年8月间，前后20次未经授权把公司银行户头内的21万7055元转给男子。

2020年底，公司董事发现真相，被告坦承犯案，并承诺每个月偿还1000元。被告偿还三个月后，就不再作出赔偿。董事过后报警。

另外，被告2020年11月在脸书结识另一名声称在土耳其工作的男子，对方声称自己肺部有孔，虽然朋友会承担他的医药费，但他要求被告帮忙开设银行户头，让朋友的顾客可以转账到户头。

被告按对方指示开设了三个银行户头，加上自己原本的银行户头，共把四张银行卡寄到指定的马来西亚地址，结果其中一个户头被用来接收1万元骗款，而这笔钱来自于一名陷入爱情骗局的受害者。

被告求情称，自己也是受害者，她当时只是一心想要帮助这名陌生男子，也不知道为何会听信对方所言，如今悔不当初，恳请法官轻判。