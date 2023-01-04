本地股市星期三微跌0.1%

（早报讯）由于缺乏利好消息推动，使得投资者无所适从，本地股市星期三（1月4日）陷入横摆状态。

新加坡海峡时报指数星期三微跌3.34点或0.1%，闭市报3242.46点。

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理刘育瑞接受《联合早报》访问时说：“今天的海指基本上持平，没有明确或主导因素推动海指朝任何一个方向发展。”

不过，他预料，海指的“沉静”状态不会持久。美国将接下来几天发布就业数据和美国供应管理协会（ISM）统计的数据。此外，美国下周也会公布备受期待的消费价格指数（CPI），预料会影响全球市场的走势。

区域股市表现不一，日本领跌，下滑1.45%；香港则领涨，上扬3.22%。

本地股市全场成交量13亿3000万股，总额9亿9370万元。整体上升股286只，下跌股267只。

海指成份股跌多升少，11只上扬，16只下跌，三只持平。

DFI零售集团（DFIRG）和怡和控股（JMH）领涨，前者起2.80%，报2.94美元，后者起1.80%至50.96美元。

领跌的是扬子江船业（Yangzijiang）和城市发展（CDL），前者跌6.25%至1.20元，后者跌2.33%至7.97元。

辉立证券研究部主管周冠龙受访时说，通胀的走势将影响本地股市的强弱。若出现任何通胀比预期下跌得更快的迹象，对股票的估值将是有利因素。他预料投资者将采取防御措施，转向价值股。

他在一份最新报告中也表示预料通胀今年会急剧下跌，独享指标都指向美国通胀正在急剧放缓。

尽管美国可能陷入经济衰退，但周冠龙预料仅会是轻微衰退。美国就业市场强劲，而且也没有出现像2008年抵押贷款债务或银行业危机带来的通缩震荡。

他预料，本地股市今年会继续优于其他股市，看好的领域有房地产投资信托、银行和消费者领域。