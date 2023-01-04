华侨银行钓鱼骗案又一青年认罪

（早报讯）参与华侨银行钓鱼骗案的另一名青年认罪，他承认与七名同党一同提供银行户头资料给海外犯罪团伙，让后者利用这些户头来接收约60万元的犯罪所得款项，青年自己则从中赚得1400元。

控方指被告郑明彦（19岁）在犯案过程中扮演关键角色，他负责更换银行户头的登入资料，并测试能否顺利转移户头款项。由于早前犯下纠众闹事等罪行的郑明彦是在缓刑监视期间犯下骗案，控方因此吁法庭谕令当局准备评估报告，考虑判他进入青年改造所。

郑明彦星期三（1月4日）在国家法院承认一项抵触贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法令，以及一项抵触有组织罪案法令（Organised Crime Act）的控状，案件展期至2月2日下判。

前年12月至去年1月之间，本地发生多起针对华侨银行客户的钓鱼短信诈骗案，警方共接获768份相关报案，损失总金额高达1280万元。华侨银行之后向受诈骗案影响的客户发放善意的全额赔付。

警方展开调查后，在2月份逮捕了16人，包括郑明彦与他的七个同党，分别是孔嘉权（19岁）、林凯泽（21岁）、苏俊炎（20岁）、凯鲁丁（20岁）、梁俊贤（19岁）、白勇容（19岁）以及一名17岁少女。由于案发时少女未满18岁，媒体不可报道她的姓名。梁俊贤已认罪，去年7月被判入青年改造所一年。（人名译音）