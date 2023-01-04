勿洛蓄水池内政团队战备人员协会新会所正式开幕

（早报讯）勿洛蓄水池旁内政团队战备人员协会新会所正式开幕，会员将能在无边界游泳池欣赏蓄水池美景，会所也有本地最长的室内水上滑梯。

作为本地第一个面向蓄水池的会所，五层楼的建筑以濒水为主题，与大自然融合，为会员提供轻松写意的体验。

会员将能在无边界游泳池欣赏蓄水池美景。（陈来福摄）

新会所全新的设施包括面向勿洛蓄水池的无边界游泳池，以及10个面向蓄水池或花园的三房度假别墅。新的水上探险中心则有本地最长的室内水上滑梯，双人滑梯长114米、单人滑梯也有85米。度假别墅和水上探险中心将在今年2月中旬开放。

会所也设有增强实境功能的攀岩墙、蹦床游戏和多层障碍训练场，会员将能在游戏化的攀岩墙和多层障碍训练场相互比拼，增强冒险体验。会所也有让协会会员租用的休闲和聚会空间，并为会员在勿洛蓄水池举办独木舟等水上活动。

在可持续发展方面，会所有多项环保装置，包括使用环保的材料和系统、节能灯光、屋顶设有雨水收集与滴灌系统以及太阳能发电板。会所也通过悬垂的阳台促进自然通风和为低楼层遮阳，降低整体能源消耗。

内政团队战备人员协会理事会主席，内政部长兼律政部长尚穆根周三（1月4日）为会所开幕时重申，国民服役人员对内政团队以及维护新加坡安全和治安的重要性。他说，国民服役人员和全职人员承担同样的任务，也都得接受严格训练，会所是向他们表示感谢的方式之一。