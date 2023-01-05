星期四开盘可关注股票

（早报讯）由于美国供应管理协会（ISM）公布的经济数据显示加息有效抑制通货膨胀，美股三大指数星期三（1月4日）集体止跌反弹。标普500指数收涨0.75％，报3852.97点；纳斯达克指数也上涨0.69％，收于10458.76点；道琼斯工商指数则收涨0.40%，报33269.77点。

新加坡海峡时报指数星期三微跌3.34点或0.1%，闭市报3242.46点。本地股市全场成交量13亿3000万股，总额9亿9370万元。整体上升股286只，下跌股267只。

亚太区域股市星期四（1月5日）早盘普涨，东京股市上涨0.69%，韩国和澳大利亚股市则分别上涨0.45%和0.19%。

星期四可关注的本地股票：

*吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）盘前宣布，公司获得一份价值约1亿3000万元的海上变电站（OSS）建造合约，将为一家国际可再生​​能源公司提供装机量达600兆瓦的变电站。项目预计在2025年完工，之后将部署于亚太地区的海上风电场。

*恒益德国际（Envictus Intl）截至去年9月底的全年净亏损由同期的4738万令吉（约1441万新元）大幅减少至282万令吉。集团的每股净亏损由同期的19.59分令吉大幅减少至2.58分令吉。经济重启推动了集团食品服务、冷冻食品、食品加工和乳制品部门业务的增长，集团营收大幅增加34.9%至5亿1560万令吉。恒益德国际星期三收报0.168元，股价无变动。

*集永成（Chip Eng Seng）星期三闭市后发布文告宣布，截至1月4日下午6时，大股东Tang Dynasty Treasure与它的一致行动方（concert parties）已拥有5亿4056万2491股，约相当于集永成总发行单位的68.83％。它全面收购集永成的献议价为每股0.75元。

*目前停牌的的新加坡医疗集团（Singapore Medical Group）宣布，新交所批准公司的退市申请，具体退市时间将通过新交所公布。