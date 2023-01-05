创新科技创办人沈望傅过世 终年67岁

（早报讯）本地知名企业家、创新科技（Creative Technology）创办人沈望傅星期三（1月4日）安详过世。

创新科技星期四早上开盘前在新加坡交易所网站上公布这个消息。沈望傅出生于1955年，今年是他步入68周岁的一年。

沈望傅于1981年创办创新科技，一直以来担任集团主席和总裁。文告中说，沈望傅在发展业务方面发挥了重要作用，为公司提供了强有力的领导和愿景。在他的领导下，公司以声霸卡（Sound Blaster）闻名，成为全球数码娱乐产品的领导者。公司还推动多媒体变革，以尖端的音频解决方案推动数码娱乐，其中包括优质无线扬声器、无线耳机、发烧友级扩音器和数码音频转换器、以及家庭影院系统。

董事会代表公司全体员工对此表示深切哀悼，并向他的家人表示慰问。董事会也感谢沈望傅为公司做出的巨大贡献。

暂代集团总裁职务的集团创意实验室总裁宋晓辉（音译，Song Siow Hui）说：“我认识沈先生超过30年，与他一起共事。这让人悲伤震惊，我们感到了巨大的损失，特别是由于沈先生和我最近就公司的未来方向进行了广泛的讨论，他充满了愿景。甚至在前一天晚上，他还与工程团队进行了长时间的讨论，并计划在第二天与线上销售团队会面。”

他说，现在要做的首要事情是确保公司继续顺利运行，同时执行和实现沈望傅对公司的愿景和战略。

公司也委任首席独立非执行董事李庆南为代主席、独立非执行董事吴启华为代副主席。

担任创新科技独立董事的前内阁部长杨荣文在脸书上对沈望傅的过世表示“感到非常痛心”。他回忆道：“我还记得他向我和（已故前）总统王鼎昌展示一台储存了12首歌曲的MP3机的那个晚上。他总是充满创意。”他说，每次和沈望傅会面后总有新的灵感。

本地电子游戏配件和电子消费产品公司雷蛇（Razer）联合创办人兼总裁陈民亮在脸书上发文表示“非常震惊”。他写道：“他是个好朋友，我常常和他碰面讨论音响科技和设计。我们的讨论可以持续好几个小时，而且我两个星期前刚刚和他碰面，和我们以往的会面一样，我们畅谈音响、扬声器、企业家精神等等。”

他说：“我们会怀念他。科技世界和新加坡失去了一位创奇人物。”