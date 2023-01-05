政府推出2025年批发贸易业转型蓝图

（早报讯）政府推出新的2025年批发贸易业转型蓝图，协助本地企业扩大海外市场，并提升全球竞争力。转型蓝图也定下目标，到了2025年创造上万个新职位空缺。

贸工部长颜金勇于星期四（1月5日）在本地海鲜批发公司Fish International Sourcing House的新厂房开幕仪式上，公布2025年批发贸易业产业转型蓝图的四大策略。

新版转型蓝图注重协助企业应对全球局势变化，例如供应链的转移，以及可持续发展趋势。

颜金勇在致辞时说，政府将协助企业发展多元业务以抓紧海外市场的新机遇，并扩大商贸产品种类，包括可持续发展产品。

“我们会在企业的全球发展道路上提供支持，例如协助企业与电子商务平台和大型全球分销商合作。有意出口到海外市场的公司可借助这些合作伙伴的专业知识和网络，接触新的客户群并增加新的收入来源。”

转型蓝图的另一个策略是，政府会为外国贸易业者创造在本地进行创新研发的机会来增加新加坡的贸易活动。政府也会根据本地企业的个别情况，协助这些业者发展成为具有全球竞争力的贸易商。

在业界人才方面，政府会以转型蓝图为基础，为业界人员提供相关技能训练，培养具有实力和韧性的员工。

新加坡企业发展局于2017年首次推出批发贸易业转型蓝图（Wholesale Trade Industry Transformation Map，简称ITM），协助本地企业数码化并向海外发展，目标是要在2020年取得3.3%至3.5%的增长，并创造1万份新工作。

颜金勇指出，2017年的批发贸易业转型蓝图推出至今，全球经济情况出现变化，因此有必要更新转型蓝图策略。