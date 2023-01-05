O水准会考成绩1月12日放榜

（早报讯）剑桥O水准会考成绩下星期四（1月12日）放榜，考生和他们的父母或监护人可从下午2时起回校领取成绩单。

教育部和新加坡考试与评鉴局星期四（1月5日）发联合文告，公布2022年O水准会考成绩放榜的安排。领成绩的学生可从1月12日下午2时回学校领取成绩单，他们的父母和监护人也可陪同他们回校，具体的领取细节将由个别学校公布。

身体不适或冠病检测呈阳而须要自我隔离的考生不应回返学校。他们可从12日下午2时45分起通过考评局网站查看成绩。成绩查询系统将开放至1月26日。考生也通过Singpass账号登录网站，国际学生则会从1月9日起通过电邮收到系统生成的用户名。

私人考生可凭Singpass或发到考生电邮的用户名上网查看成绩。考评局也会在放榜日把成绩单邮寄给他们。

考生可以通过联合招生计划（Joint Admissions Exercise，简称JAE）报考初级学院、励仁高中、理工学院和工艺教育学院。符合条件的考生领取成绩时会收到“Form A”表格，里面收录他们的成绩、可报读课程，以及个人密码。私人考生也会通过邮件获取表格。

他们可从1月12日下午3时至17日下午4时之间，通过JAE网站提交入学申请。

教育部将在2月2日（星期四）公布入学申请结果。学生可通过JAE网站查询结果，教育部也会发短信通知学生。被分配到初院或励仁高中的学生须在2月3日到学校报到，如果无法按时报到应通知学校。理工学院和工教院新生将在2月底收到个别学府的入学通知信。