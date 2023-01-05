本地股市星期四早盘大涨48.85点

（早报讯）受到中国计划暂停对科技公司的监管以及美国有望放缓加息的刺激，亚太区域一致向好。本地股市星期四（1月5日）开盘后持续攀升，涨幅冠绝亚太股市。截至中午12时，新加坡海峡时报指数大涨48.85点或1.51%，报3291.31点，盘中最高点是3294.85点，最低点3262.38点。

其他亚太地区股市全面走高，深圳和香港股市上涨1.34%和1.19%；上海和台湾股市各涨0.88%和0.62%；东京、首尔和悉尼股市涨幅介于0.15%至0.34%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，为应对经济放缓，中国计划取消对科技公司的监管；而美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）则宣布将通过经济数据决定加息幅度。双重利好消息提振的整体亚太股市。

王彬妮说，对本地股市而言，由于银行股和地产信托股在海指的比重加大，而高利率和减缓加息分别利好二者。这让指数短期内有望进一步上扬。不过，如果不能有效突破3300点的阻力位，海指将重新在3200点至3300点间徘徊。

瑞士联合私人银行（Union Bancaire Privee）董事林维森（音译Vey-Sern Ling）说：“由于中国重新开放和支持性政策带来的乐观情绪，以及投资者担心错失良机，可能会继续推动市场。不过，在某个时候，市场将停下来进行重新评估。”

海指成份股方面，23只上涨，四只下跌，三只持平。

领涨的是怡和控股（Jardine Matheson）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT），前者起3.81%至52.9美元，后者起2.79%至1.84元。

跌幅最大的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和皇胜酿酒厂（Emperador Inc.），分别滑落1.67％和0.97％，报1.18元和0.51元。

活跃股方面，AP Strategic和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）居前，成交量分别为7241万股和1796万股，前者股价无变化。

个股消息方面，创新科技（Creative Technology）创办人沈望傅星期三（1月4日）过世的消息在盘前公布，公司股票早盘大涨34.75%至1.9元。