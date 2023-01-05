三巴旺到巴西班让 乘客付45元德士费

（早报讯）乘客指德士司机绕远路，从三巴旺到巴西班让要45元德士费。康福德高表示，德士司机错过出口才会绕路，已向乘客道歉。

事故发生在上星期五（12月30日），一名男子当时要从三巴旺地铁站搭德士到巴西班让的报恩寺。

他指这趟原本只是从北到南的车程，司机却带他绕远路到西部去，令原本约28公里的车程（约35分钟就能抵达），多花了10分钟且行驶约43.3公里才抵达。

男子日前向Stomp网站申诉，这辆德士的路线是从兀兰12道，经过实里达快速公路（SLE）、武吉知马快速公路（BKE）、克兰芝快速公路（KJE）、泛岛快速公路（PIE）、亚逸拉惹快速公路（AYE）、金文泰路、西海岸大道，最后才抵达推迁路（Chwee Chian Road）的庙宇。

男乘客说自己曾在港湾（HarbourFront）一带工作，经常搭德士，因此在发现司机绕远路时，就好心提醒司机，但对方却说看他多快能够到达目的地，因为他的路线是最好的，还说若觉得车费太贵，可以减价，随后无视建议，继续他的路程。

“我和太太已经和他说，我们不是担心钱的问题，是担心抵达的时间，因为已经有约。”

乘客称德士一直开到他看到了大士关卡的路牌，更加确定对方饶了远路，最后花了48分钟才抵达目的地，加上高峰时段的收费，这趟德士费共45元。

德士公司：司机错过出口

康福德高集团企业事务总监陈爱玲回复《新明日报》询问时说，经调查后，司机因为错过了亚逸拉惹快速公路（AYE）的出口，最后才会走了比较远的路程。他已收到警告，公司也建议他未来与乘客核实他们偏向的路线。

“我们已向乘客表示歉意，并为给他带来的不便，提供促销代码。”