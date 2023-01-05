为推动典当业数码化 每张当票即日起征收2元费用

（早报讯）本地典当行业近年走向数码化，有越来越多的业者提供无现金支付。即日起，当客向这类业者典当任何有价值物品时，即便以现金交易，每张当票须缴付2元的费用。

新加坡当商公会星期四（1月5日）发通告指出，为积极响应政府号召和推动典当行业数码化，本地典当业者从今年1月1日起，会对每张新签发的当票征收2元的费用。不过更改当客和业者联系方式，及更正当票上的任何错误，不另外收费。

当商公会会长何谦诚受访时说，有关收费仅在典当物品时征收和更新当票时征收，当客依期赎回物品时，无需额外付费。

成立于1920年的当商公会，目前拥有222个会员，绝大多数会员所经营的当铺，皆有提供无现金支付选项如PayNow、NETS、银行转账等付款方式。

除了向当客征收2元的当票费用，当商公会也为当客提供更多便利，包括增加发出“没收通知”的方式。在获得当客的同意下，除了原有的挂号信和电邮外，业者也会通过手机短信、WhatsApp、典当行网站平台等方式，在赎回期届满后两个月内，依照当客所属意的方式，发通知提醒当客赎回物品。

本地典当业受到律政部典当法令管辖，属于须经过严谨审核，才可领取执照的金融服务行业。何谦诚透露，2021年全年典当额超过59亿元，去年首10个月的典当额近59亿元，他预计全年数额会超越前年。