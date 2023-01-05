贿赂电竞选手“玩假赛” 20岁青年认罪

（早报讯）一名20岁青年贿赂专业电竞选手“玩假赛”，让后者怂恿其他队友故意输掉比赛，两人因此赢得7109元的非法赌博奖金。

被告陈胜（20岁）面对一项抵触防止贪污法令与一项抵触远程赌博法令的控状。他星期四（1月5日）在国家法院认罪，案件择日下判。

这相信是本地首起电竞赛事操纵案。控方在庭上指出，电竞赛事是一门新兴的领域，法庭在惩治犯案者时，必须确保刑罚能起阻遏作用。

法官批准控方的申请，谕令当局准备报告，评估陈胜是否适合接受缓刑监视，或进入青年改造所，案件展期至2月16日下判。电竞选手曾伟杰（24岁）的案件仍在审理中。

操纵赛事的案件发生于2020年9月22日，在埃普尔兹皇家海杯（EPULZE Royal SEA Cup）的国际电子竞技比赛上。当时曾伟杰代表Resurgence（现RSG俱乐部）电竞公司团队，与日本队伍BlackBird Ignis在射击游戏“无畏契约”（Valorant）中对决，结果他的团队以“0比2”落败。

事隔几个月后，电竞圈爆出原来曾伟杰当时操纵赛事。曾伟杰被指收下陈胜所提供的3000元，然后用这笔钱在非法赌博网站下注，赌自己所属的Resurgence团队将在赛事中以“0比2”落败。