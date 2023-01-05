骗政府逾5万元培训补助金 诈骗团伙主谋判监

（早报讯）报名上课不仅无需付费，还能拿到现金回扣，男子帮培训机构推行“回扣”计划，两个多月内招募许多虚假学员，骗取劳动力发展局发放5万多元的技能创前程培训补助金。他也在另一起案件中欺骗标新局发放超过11万元的赠券。

参与欺骗劳动力发展局案件的团伙共有七人，其中六人已被判刑，最后一人陈君良（31岁）在星期四（1月5日）被判坐牢23个月又50周。

陈君良是四名主谋之一，他面对231项控状，包括欺骗和妨碍司法公正等罪名。他不认罪，经审讯后，10项罪名成立。他后来承认其他七项控状，余项则交由法官在下判时纳入考虑。

根据控方的结案陈词，被告案发时与同伙林彪负责管理C.G. Marketing私人有限公司（简称CGM），主要推销培训课程。

另外两名主谋则是资讯科技咨询公司A.I. Industries及Alliance Continens的董事郑胜扬，以及培训员黄永京。其余三名涉案人则是帮忙CGM推销课程的销售员。

为了招收更多学员，四名主谋决定在2016年拟定“回扣”计划，学员无需出席课程，也能取得“回扣”。

团伙后来将虚假的学员名单呈交给劳动力发展局，在2016年3月至5月间骗当局发放5万多元的技能创前程培训补助金。

被告辩称，自己不清楚“回扣”计划是用来欺骗当局，他当时只是想要扩展公司的业务，自己是被郑胜扬欺骗，才会误信“回扣”计划没有问题。

不过，涉案六人早前认罪后，以控方证人的身份上庭指证被告，并推翻被告的上述说法。

不仅如此，被告也与他人串谋在2016年3月至8月间，谎称购买了有助于公司发展的软件系统，并提交虚假的报价单，欺骗当时的标新局（现为新加坡企业发展局）发放超过11万元的创新与能力赠券。（人名译音）