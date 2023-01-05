虐打阿嫲却谎称她跌伤 女佣判监14周

（早报讯）患有阿尔茨海默氏症的八旬嫲晚上突然吵着要出门，女佣称自己当时头痛，情绪失控之下用手指按压和拍打阿嫲脸颊，导致阿嫲脸部出现淤青。两天后见阿嫲淤青不消，才拨电给阿嫲的儿子谎称阿嫲在厕所跌倒。

儿子事后查看闭路电视，发现女佣和母亲曾发生争执，最终戳破女佣的谎言。

来自印度尼西亚的雅蒂（38岁）星期四（1月5日）承认一项蓄意伤人的控状，被判坐牢14周。

根据案情，被告自2021年12月25日开始，与患有阿尔茨海默氏症的81岁阿嫲同住，负责照顾阿嫲每天的起居饮食。

2022年10月5日早上9时许，阿嫲的儿子接到被告的电话，称阿嫲在厕所跌倒。

儿子赶到母亲家，发现母亲的左脸和右手臂淤青，赶紧召救护车将母亲送院。医院后来验出阿嫲的脸和手腕都有淤青，耳朵也有擦伤。

儿子后来查看屋内的闭路电视，发现两天前的视频录下被告阻止母亲离开主人房，而被告关上房门后，房里传出两人发生争执的声音，还有阿嫲的尖叫声。儿子怀疑母亲遭被告虐待，因此报警。

被告事后坦承犯案，指阿嫲在10月3日晚上拒绝睡觉，嚷嚷要出门。她试图劝阻阿嫲离开，还把阿嫲带到房门让她看看外头非常暗，但阿嫲仍坚持要出去。

被告原本用双手扶着阿嫲的脸颊想要安抚她，但阿嫲一直不听劝。被告称自己当时头痛，才会导致情绪失控，用手指大力地按阿嫲的下巴，多次搓揉阿嫲的脸，并用手拍打阿嫲的脸颊。她之后关灯离开房间。

被告隔天用温水按压的方式，想要帮阿嫲消除淤青，但淤青在第三天仍不消，被告慌乱中拨电给阿嫲的儿子，谎称阿嫲自己跌倒受伤。

被告求情时说她懊悔不已，想要通过法庭向阿嫲和她的家人道歉，也恳请法官轻判，让她可以早日回国。

控方则指，阿嫲属于弱势群体，不仅无法申诉自身遭遇，也无法作出反抗，被告却背弃信任，对阿嫲动粗，罪责相当高。