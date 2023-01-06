星期五开盘可关注股票

（早报讯）美国12月份就业增长高于预计，加剧了市场对美国联邦储备局会进一步实施紧缩政策的担忧。美股三大指数星期四（1月5日）全部下滑。纳斯达克指数下跌1.47％，收于10305.24点；标普500指数收跌1.16％，报3808.10点；道琼斯工商指数则收跌1.02%，报32930.08点。

美国ADP小非农就业数据显示，12月份就业人数增加23万5000人，远高于预期的15万人以及前值12万7000人。

新加坡海峡时报指数星期四涨50.20点或1.55％，收报3292.66点。本地股市全场成交量11亿6000万股，总交易额13亿8000万元。上升股335只，下跌股206只。

亚太区域股市星期五（6日）早盘涨跌互现，悉尼和首尔股市分别上涨0.32%和0.05%，东京则下滑0.02%。

星期五可关注的本地股票：

*昇菘集团（Sheng Siong）将在中国云南省昆明市开设第五间超市，面积约3万1162平方英尺。新店预计在今年第二季开张营业。加上这家新店面，集团在新加坡和中国的超市共有72家。昇菘股价星期四收报1.62元，下跌1.22%。

*中国光大水务（China Everbright Water）宣布，公司近日取得辽宁鞍山市政污泥处置项目一期。

公司表示，预计项目的投资额约1亿8600万人民币（约3600万新元）。这个项目主要负责处理鞍山市全域污水处理厂产生的含水率达80％的污泥，并将污泥含水率降至40％，再运送至指定垃圾发电厂与生活垃圾进行掺烧，最终实现对污泥的无害化和资源化处置。中国光大水务星期四闭市报0.26元，无起落。

*电子分销商Polaris星期四闭市宣布，公司持股40.8%的越南公司Marque Luxury Vietnam于去年12月29日解散。Polaris说，解散预计不会对截至去年底的净有形资产和每股收益产生重大影响。Polaris

*目前停牌的的Watches.com星期四闭市宣布，就Asian Corporate Advisors公司去年3月25日提出的诉讼，双方已于去年12月30日和解。和解费为11万6800元。Watches.com说，和解预计不会对截至去年底的净有形资产和每股收益产生重大影响。