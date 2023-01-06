超市老板过世 男子涉放火烧死人改控谋杀

（早报讯）六旬男子被指在马西岭弯组屋放火烧37岁超市老板，案件星期五（1月6日）过堂时揭露超市老板已过世，被告因此改控谋杀罪。

被告郑庆福（65岁）在2022年12月30日被控一项企图谋杀控状，指他于2022年12月28日晚上10时12分，在马西岭弯第210座组屋前，将助燃剂倒在陈金喜身上，然后用打火机点燃他的身体。

陈金喜送院抢救不果伤重过世，但庭上没提到死者在何时过世。

案件星期五过堂时，控方指出被告目前面对死刑控状，因此向法官申请让被告还押樟宜医疗中心接受评估。

代表律师许斌汉对控方的申请没有异议。律师在庭外向记者证实，陈金喜已过世，被告目前面对谋杀控状。

被告通过视讯出庭，身穿红色上衣和戴眼镜的他显得镇定。多名被告的亲友也出庭聆讯，并且在案件过堂后与律师谈话。

法官批准控方申请，案展1月27日过堂。

根据警方较早前发出的文告说，案发晚上警员接获报案电话后赶抵现场，发现陈金喜被烧伤但意识清醒。陈金喜事后被送去邱德拔医院治疗，郑庆福则当场被警方逮捕。

被告的朋友王泳途（66岁，退休人士）早前告诉《联合早报》，陈金喜是迷你超市HENG HOCK MINIMART的老板。被告和妻子则一起开美容院，住在附近组屋。(人名译音）