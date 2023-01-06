本地股市星期五早盘下滑6.79点

（早报讯）美国公布的12月份小非农就业增长高于预期，强劲的劳动力市场让投资者担心美国联邦储备局会进一步实施货币紧缩政策。本地股市星期五（1月6日）开盘走低后，横盘整理。截至中午12时，新加坡海峡时报指数下滑6.79点或0.21%，报3285.87点，盘中最高点是3290.32点，最低点3278.92点。

盈立证券市场策略师黄佳仁接受《联合早报》采访时说，由于现在的通货膨胀主要因持续增长的消费导致，就业数据增长带来的薪资上涨会使消费变得更加强劲。为了抑制通货膨胀，美国联邦储备局可能会进一步实施货币紧缩政策。

黄佳仁还说，几家美国银行下周将公布业绩，也会在情绪面上影响海指的走势。预计美国几家银行的业绩会良莠不齐。

亚太地区股市方面，除中国市场本周连续上涨外，其他地区股市也相继加入。其中，首尔股市上涨1.34%，引领区域市场；深圳、悉尼、东京、香港。台湾股市涨幅介于0.37%至0.68%。

投资顾问公司全球首席投资官办公室（The Global CIO Office）总裁杜根（Gary Dugan）说，在全球投资者为发达市场前景担忧之际，中国的复苏为全球经济带来积极影响。

海指成份股方面，15只下跌，13只上涨，两只持平。

跌幅最大的是凯德投资（CapitaLand Investment）和城市发展（City Developments），分别滑落4.15％和2.62％，报3.7元和7.81元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings），前者起4.24%至1.23元，后者起3.99%至3.13元。

活跃股方面，胜科海事（Sembcorp Marine）和扬子江船业居前，成交量分别为4812万股和3789万股，前者股价无变化。