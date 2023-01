共和理工新云端实验室 学生能远程监控实验过程

(早报讯)我国高等教育学府的首个云端(cloud-based)农业科技实验室在共和理工学院正式开幕。新实验室能让学生使用自己的电脑或手机应用,远程监控实验过程,并实时收集和分析数据。

这个面积3000平方英尺的持续科技与分析研究室(STAR Lab),由共和理工与日本精密仪器和医疗设备制造商岛津(Shimadzu)合作设立,往后将能推动共和理工在农业食品、营养制品、可持续材料和特种化学品方面的创新研究和人才发展。

新实验室每年能让400名来自应用科学专业文凭课程的受雇前培训(Pre-Employment Training,简称PET),以及持续教育与培训课程(CET)学生受益。

教育部长陈振声星期五(1月6日)为新实验室主持开幕。

共和理工和岛津也在星期五签署新的合作谅解备忘录,将2019年签署的合作谅解备忘录延长多三年。

另外,共和理工也宣布,将在2023学年开办两个新的受雇前培训课程。它们分别是公共艺术、设计和媒体课程(Common Arts, Design and Media Programme,简称CAP),以及旅游管理技术专业文凭课程(Diploma in Tourism Management with Technology,简称DTMT)。