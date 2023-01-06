共和理工新云端实验室 学生能远程监控实验过程

（早报讯）我国高等教育学府的首个云端（cloud-based）农业科技实验室在共和理工学院正式开幕。新实验室能让学生使用自己的电脑或手机应用，远程监控实验过程，并实时收集和分析数据。

这个面积3000平方英尺的持续科技与分析研究室（STAR Lab），由共和理工与日本精密仪器和医疗设备制造商岛津（Shimadzu）合作设立，往后将能推动共和理工在农业食品、营养制品、可持续材料和特种化学品方面的创新研究和人才发展。

新实验室每年能让400名来自应用科学专业文凭课程的受雇前培训（Pre-Employment Training，简称PET），以及持续教育与培训课程（CET）学生受益。

教育部长陈振声星期五（1月6日）为新实验室主持开幕。

共和理工和岛津也在星期五签署新的合作谅解备忘录，将2019年签署的合作谅解备忘录延长多三年。

另外，共和理工也宣布，将在2023学年开办两个新的受雇前培训课程。它们分别是公共艺术、设计和媒体课程（Common Arts, Design and Media Programme，简称CAP），以及旅游管理技术专业文凭课程（Diploma in Tourism Management with Technology，简称DTMT）。