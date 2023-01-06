国会9日复会 王乙康将就我国如何应对全球冠病形势发表部长声明

（早报讯）中国冠病病例激增，数名议员就我国是否做足准备应对可能出现的新变种毒株，提出口头询问。卫生部长王乙康将在国会周一（1月9日）复会时，就新加坡如何应对当前全球冠病形势，发表部长声明。

根据星期五（6日）发布的国会议程，议员共提呈88道口头询问，首四道便围绕中国日益恶化的冠病疫情，询问我国如何确保防疫措施足以应对可能出现的新一波病例。

裕廊集选区议员陈有明医生希望向卫生部了解，当局对是否可能出现新的和更危险的变种毒株所做的最新评估，以及我国正采取什么措施为可能出现的变种毒株做准备。

拉丁马士区议员杨益财也询问交通部，当局有多密切地监测情况，以及是否计划在樟宜机场对来自中国的航班暂时收紧防疫措施。

议员也关注去年推出的经济战略人力计划，提出八道口头询问，希望了解计划的执行详情和对本地员工的影响。另有九道口头询问是有关组屋屋主在最低居住年限期间，没有亲自入住单位的问题。

本次国会，环境公共卫生（修正）法案将提出一读。另四项法案也将提出二读，即破产、重组与解散（修正）法案、精深技能发展局（修正）法案、技能发展税（修正）法案，以及建屋发展局（修正）法案。此外，总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮将寻求国会批准，向国际开发协会提供额外捐款。

新加坡前进党非选区议员梁文辉也会就宏茂桥3道的选择性整体重建计划（SERS），提出休会动议。