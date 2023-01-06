涉受贿免费游中日欧 吉宝远东两前经理被控

（早报讯）一家公司负责人被指以支付旅费的方式行贿，让两名吉宝远东的前经理“免费出游”，以此换取生意上的好处，三人星期五（1月6日）被控上庭。

涉嫌受贿的陈新星（64岁）案发时是吉宝远东（Keppel FELS）的高级分包商经理和助理总经理，当时任职采购部门高级总经理的黄国诚（72岁）也涉嫌受贿，两人分别面对四项和一项防止贪污法令的控状。

控状指，Corus东南亚负责人汤志光（53岁）在2007年帮陈新星支付到意大利的旅费约2万多元，并在2008年两次帮陈新星支付到日本的旅费达4万多元。

陈新星也被指在2008年的投标活动中，帮汤志光提呈虚假的报价单，误导吉宝远东出售废钢铁给对方。

另外，汤志光涉嫌在2006年，为黄国诚支付他和妻子到中国出游的旅费约5850元，以换取生意上的好处。

贪污调查局的文告显示，汤志光在2008年离开新加坡，2022年回国时落网。

汤志光原本被控14项控状，包括失信、抵触公司法和伪造账目的控状，他星期五被加控五项防止贪污法令的控状。

陈新星和黄国诚有意认罪，法官批准两人分别以1万5000元和1万2000元保释在外，案展2月17日让两人认罪。

汤志光则获准以9万5000元保释，案展1月12日进行审前会议。