新邮政兔年邮品发行首日 开售三小时明信片售罄

（早报讯）新加坡邮政兔年生肖邮品备受欢迎，开售不到三小时，新邮政中心集邮店内首批兔年生肖明信片已售罄。

星期五（1月6日）兔年生肖邮票发行首日，早上9时左右，新邮政中心已有不少集邮发烧友前来排队，通过自助邮务机（SAM）购买限量发行的生肖邮资贴。

集邮近八十载的新加坡集邮协会副会长陈江梅（92岁），今年照例在早上8时许抵达邮政中心排队购买生肖邮资贴，然后再赶往新达城处的自助邮务机，收集不同编号的生肖邮资贴。

生肖邮票收藏者林荣华说，他收藏了超过190个国家的生肖邮票，而且很多国家的邮票现在都可以上网买到了。（安诗一摄）

生肖邮票收藏者林荣华（55岁，设计师）收集邮票已有约30年，他收藏了超过190个国家的生肖邮票。

林荣华说：“每个人收藏的喜好不一样，我是喜欢收生肖邮票，所以年尾年头的时候比较忙。现在像澳大利亚、新西兰、加拿大，很多国家的邮票都可以在网上买到了。”

2023年发行的兔年邮票与过去三年的生肖系列一样，由本地插画家林愿玲设计，有第一级本地邮资（1st Local）和1元5角两种面值，邮品有含两枚邮票的纪念套、含整套邮票并盖销虎年特别邮戳的首日封、小型张、明信片等。

据了解，开售不到三小时，集邮店内首批兔年明信片已售罄，目前新邮政正在积极补货。店员透露，每年备货的数量相差不多，但一些生肖会格外受欢迎，比如兔子、龙等。