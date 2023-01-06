本地股市星期五下跌0.48%

（早报讯）本地股市情绪受美国隔夜股下滑拖累，新加坡海峡时报指数星期五（1月6日）收跌15.94点或0.48%，闭市报3276.72点。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁接受《联合早报》访问时说，美国的最新就业数据强劲，引发市场对美国联邦储备局继续加息的担忧，导致美国三大股指收跌超过1%。

他说，本地股市也受牵连，收益率高的个股如凯德投资公司（CapitaLand Investment）和吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）纷纷下滑。利率可能持续走高影响私宅市场的交易情绪，导致房地产股如城市发展（CDL）承压。

本地股市全天全场交易量10亿4000万股，交易额10亿2000万元。上升股288只，下跌股253只。

海指成份股跌多升少，跌幅最大的包括凯德投资公司、城市发展和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）。股价分别下跌4.4%、2.87%和2.5%，报3.69元、7.79元和1.17元。

上升的则有DFI零售集团（DFIRG）、扬子江船业（Yangzijiang）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别上升5.65%、4.24%和1.04%，报3.18美元、1.23元和0.97元。