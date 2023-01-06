私吞超过百万元公司款项 设计公司董事判监五年三个月

（早报讯）设计公司董事监守自盗，私吞超过100万元公司款项，公司起诉他时意外揭发他伪造教育文凭。董事最终被判坐牢五年三个月。

曾在I Dzzign私人有限公司任职的蓝金财（58岁，洋名Peter）日前承认四项欺骗、失信、伪造文件等罪名，其余七项交由法官星期五（1月6日）下判时一并考虑。

根据案情，被告自2010年3月起任职公司秘书，同时受委为董事，职责包括处理付款事宜和管理公司账目。另一名女董事因为经常出差，因此授权被告，让他拥有公司银行户头的支票、付款凭证等文件。

被告在公司工作约六年，女董事在他于2016年10月离职后查看公司账目，发现他多年来挪用款项，马上报警处理。

调查揭露，被告离职前通过各种手法挪用公司款项。他复印女董事签名的付款凭证，动手脚删除内容后，填下自己的名字和资料，让公司付款给自己。

此外，被告也利用不知情的马国供应商干案。尽管供应商没向公司发货，被告说服供应商向公司发出收据，并用公司户头付款给供应商。接着，他要求供应商开现金支票把该笔钱归还，并称这程序是为了让公司“申请索回消费税”。

马国供应商不清楚我国的消费税制度，于是根据被告的指示照办。被告偷龙转凤，公司的发票记录明明显示付款给供应商，该笔款项却在转了一圈后进入被告口袋。

综合所有罪状，被告一共私吞公司的约103万元。

东窗事发后，公司入禀法庭起诉被告，过程中被告承认他只有小学三年级的教育水平。他之前申请其他工作时，声称有O水准证书以及营销学的文凭，但这些都是伪造文件。（人名译音）