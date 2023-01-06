贩卖机零食疑含大麻成分 肃毒局调查

（早报讯）中央肃毒局正在调查一款怀疑含有大麻成分的包装零食，并且已指示进口商移除产品，停止销售。

肃毒局发出的文告指出，涉及的产品名为Piranha Power Pack Nuts，最近开始通过贩卖机售卖。这款零食的原材料相信包括大麻籽粉（hemp seed flour）。

生产这款包装零食的公司的网站显示，产品生产于澳大利亚，原材料除了各式坚果、淀粉混合物、混合谷物、粘米粉和鹰嘴豆粉等，也含有2%的大麻籽粉。

肃毒局强调所有大麻蛋白质（hemp proteins）、大麻纤维、大麻籽和大麻油，皆萃取自大麻植物。根据新加坡的滥用毒品法令（Misuse of Drugs Act），大麻和其衍生品都被列为A级毒品。

大麻含有精神活性物质四氢大麻酚（tetrahydrocannabinol，简称THC），让使用者感觉亢奋；使用四氢大麻酚的人可能出现健康问题。肃毒局提醒公众，即使产品包装没有注明，萃取自大麻植物的任何产品以及大麻籽都含有受管制的四氢大麻酚。

新加坡对大麻坚持采取“零容忍”立场。进出口、持有、贩卖和使用毒品或含有毒品成分的产品，即使只含微量，都违反滥用毒品法令。

肃毒局呼吁购买了Piranha Power Pack Nuts的公众不要食用，并且应该立即将它丢弃。公众如果发现其他含有毒品成分的食品或产品，可拨电1800-325-6666联络肃毒局，也可上网向肃毒局通报。