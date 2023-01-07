居士林发度岁金给贫困年长者 200万元预算创新高

（早报讯）新加坡佛教居士林秉承多年传统，在农历新年前分发度岁金给各族贫困年长者，今年预算总额创新高达200万元，预计有近1万4000人受惠。

这是居士林自1949年以来，连续75年发放度岁金。受冠病疫情影响，居士林近两年收到的善款有所减少，为了继续发放度岁金，今年连续第二年动用储备金。居士林在2021年和2022年，分别分发103万元和124万元的度岁金。

居士林林长兼福利基金主席陈立发致辞时说，居士林自1949年起，每年不分种族和宗教，在农历新年前为年长者送上度岁红包。金额从最初的2元，持续增加到近年的每人250元。

“由于受到俄乌战争、极端气候、原材料涨价及全球供应链紧张等因素影响，物价持续高涨；许多低收入者、尤其是独居老人的生活，倍感艰辛。居士林切实体会到这些人士的难处，特别将今年的度岁金预算提高一倍，达到史无前例的200万元。”

居士林林长兼福利基金主席陈立发致辞时说，居士林自1949年起，每年不分种族和宗教，在农历新年前为年长者送上度岁红包。（龙国雄摄）

为了避免人群聚集，这项由新加坡佛教居士林福利基金、回教传道协会以及新加坡道教总会联办的活动，安排受惠者从本月7日至15日，在不同时段前往金炎路的居士林，领取度岁金和礼包。

卫生部长王乙康星期六（1月7日）早上受邀出席首轮度岁金发放活动，他致辞时赞扬居士林、道总及回教传道协会多年来站在社会服务最前线，为社区中弱势和不幸的一群，提供所需的援助。