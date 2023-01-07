黄循财：基层组织在加强社会凝聚力扮演关键角色

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财指出，基层组织为促进社会凝聚力所做的努力，是让我国社会建立高度信任的一个关键因素。面对眼前挑战，我国须保持团结，不让问题分化社会，基层网络在这方面继续发挥重要的角色。

黄循财星期六（1月7日）出席人民协会印度活动执行委员会45周年庆晚宴时，肯定执委会的贡献，强调基层组织在加强社会凝聚力的重要性。

他致辞时说，全岛各区的99个印度活动执委会协助新移民融入新加坡，也使其他种族能更好地了解印族文化，支持新加坡的多元文化身份。过去三年的抗疫路程，组织也协助派发口罩、关怀礼包等给有需要的人、帮助居民保持身心健康等。

“你们与其他基层组织为促进人民之间的凝聚力，所付出的努力是让我国社会高度互信的原因，也是这个深层的信任，帮助我们走出疫情的艰难时期。如今，我们处在更有利的位置、更团结。这与世界许多国家的社会形成对比，疫情导致这些社会进一步产生分歧与分裂。”

预算案将助人民应付生活费上涨

他提醒说，眼前的环境仍有许多不确定因素，尽管本地冠病疫情稳定，流行病带来的挑战还未结束。乌克兰战争也在持续，仍可能影响能源和食物供应。政府正在探讨如何通过2月14日宣布的新财年预算案，进一步帮助人民应付生活费上涨。

黄循财强调：“重要的是，我们绝不能让挑战或问题把我们分化，这不是新加坡的处事方式……相反的，遇到问题时，我们团结一致地去应对，从经历中学习，从而变得更坚强、更团结。”

“基层网络因此至关重要，基层组织协助凝聚人民，使人们不会过着孤立的生活，而是社区的一部分，紧密相连。我们继续守望相助，帮助面对困境的个人与家庭。”