我国先驱建筑师林少伟逝世

（早报讯）我国先驱建筑师林少伟（William Lim）星期五（1月6日）逝世，享年90岁。

林少伟家属向媒体透露，林少伟年事已高，近年身体非常衰弱，他在去年底感染冠病后健康每况愈下。他是在1月6日晚上9时左右在荷兰路住家过世。

林少伟是新加坡独立后第一代建筑师，为我国缔造重要的建国建筑风景，新加坡建筑师协会称他为“建造现代新加坡的领军建筑师之一”。他在本地广为人知的建筑作品包括1965年落成，已列为国家古迹的新加坡大会堂、牛车水地标珍珠坊（1972年建成），以及前年被列为所保留建筑，并在去年5月以7亿元集体出售的黄金坊（1974年建成）。

林少伟参与新加坡大会堂设计，建筑已列为国家古迹。（档案照）

黄金坊是林少伟早年的重要作品。（档案照）

珍珠坊也是林少伟早年的另一件重要作品。（档案照）

林少伟1932年7月19日生于香港，父亲是新加坡一名律师，母亲是香港人，二战结束后，13岁的他来新定居。林少伟1955年毕业自英国建筑联盟学院，并在1956年获颁美国富布赖特奖学金（Fulbright Scholarship）到哈佛大学修读城市规划。

他在1960年成为马来亚合伙制建筑事务所（Malayan Architects Co-Partnership）的联合创始人，翌年竞得新加坡大会堂和职工会大厦的设计项目。1967年，他与许少全和郑庆顺成立设计合伙建筑事务所（Design Partnership），并在这时期设计了珍珠坊与黄金坊。

此外，林少伟在1965年与一批本地建筑师，包括许少全和郑庆顺创办“新加坡规划与城市研究团体”（Singapore Planning and Urban Research Group，简称S.P.U.R.），由他担任会长。作为一个独立的城市规划智库，S.P.U.R.为新加坡建国初期提供了重要的城市规划建议，包括建造地铁系统，减少过度依赖巴士公共交通，以及把新加坡的国际机场从巴耶利峇迁往樟宜。

1981年，他自立门户，与莫玮玮等刚出道的年轻建筑师创办“William Lim Associates”建筑事务所，重要作品包括1999年落成的马林百列民众俱乐部。这是新加坡首栋综合性社区大楼，其建筑外墙是我国最大型的壁面装置艺术。建筑去年关闭翻修，外墙被拆除，让人深感惋惜。

除了新加坡，林少伟在马来西亚也有建筑作品，如柔佛的Merlin酒店，和将吉隆坡1888年启用的中央市场（Central Market）在1986年改建为中央艺术坊。

林少伟在2002年70岁时退休，所出版的13部建筑和城市规划著作，大部分是在他退休后推出的。