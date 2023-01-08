综合发展项目“油池心苑”动土 预计2027年竣工

（早报讯）靠近油池地铁站的油池综合发展项目“油池心苑”（Heart of Yew Tee）星期天（1月8日）早上动土。这是继海军部村庄后，本地第二个“垂直甘榜”项目，为年长人士提供68个二房式灵活组屋单位，还设有民众俱乐部、综合诊疗所、洗肾中心、零售店，以及蔡厝港市镇首个小贩中心。

动土仪式由副总理兼财政部长黄循财主持。他也是马西岭—油池集选区议员。出席仪式的还有国家发展部长李智陞和另三名马西岭—油池集选区议员——人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、西南区市长任梓铭，以及苏慧敏。其中，任梓铭是油池基层组织顾问，“油池心苑”所在的油池分区由他负责。

“油池心苑”是建屋发展局2019年宣布建造的，68个二房式灵活单位同年11月推出供申购，已全部被预定。项目就建在油池坊（Yew Tee Point）旁的广场，靠近油池地铁站。黄循财以华语致辞时说，“油池心苑”在2027年建成后，居民将可以在社区里获得更便利的医疗服务、更好的设施，以及更多的食物选择等。

他接着以英语致辞时强调，能为我国年长者提供这样的综合发展项目固然好，但这类项目难以在各区大规模复制。因此，更大挑战在于如何确保住屋和生活环境，为迅速老龄化的人口做好准备。这也是“新加坡携手前进”对话会中常浮现的反馈，政府正在探讨这个课题。

黄循财说，部分解决方案是提供更多社区关爱组屋，即结合亲乐龄住屋和护理服务的组屋。武吉巴督和女皇镇已先后推出这类组屋，政府正在谨慎监测需求，看是否应做得更多。

即使如此，我国能够建造的社区关爱组屋数量有限，因为没有足够土地来开发这么多新项目。黄循财说，绝大多数的新加坡人会原地养老，我国必须探讨如何更新市镇，让它们更适合年长人士的需求，并通过广泛的社区和年长者护理服务网络，让他们在住家附近就能获得协助。