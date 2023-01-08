静山—实里达区培训邻里商家小贩 留意年长者是否需援助

（早报讯）在静山—实里达区推行了一年多的“关怀网络”计划，今年将进一步扩大，为宏茂桥的年长居民提供更全面的支援，包括培训邻里商家和小贩留意是否有年长者需要援助，以及与同济医院合作设立流动医疗车，为居民免费提供中医服务。

静山—实里达区的年长居民比率较高，逾四成超过50岁。卫生部长王乙康星期天（1月8日）在宏茂桥集选区议员、静山—实里达区基层组织顾问娜蒂雅的陪同下，展开部长走访选区活动，了解区内的援助项目如何帮助居民改善身心健康。

其中，去年9月与新加坡邮政合作展开的试点计划“Reach In”，接下来将扩大到多四座组屋。邮差送信时，若发现信箱堆满信件无人领取，就会立即通知静山民众俱乐部安排基层义工上门探访，确保居民安好。

基层组织也会与邻里商家和小贩密切合作，培训他们成为社区的耳目，若观察到经常光顾的年长者很久没出现，就会通知民众俱乐部或护联中心跟进情况。计划试行初期，约有20名崇文巴刹与熟食中心摊贩参与。

另一项新的试点计划，是与同济医院合作设立的流动医疗车。从今年3月开始，医疗车每两个星期会到静山—实里达区的九个居民联系网之一，为公共和私人住宅居民免费提供中医服务，有兴趣的居民须预先报名。

王乙康在活动结束后接受媒体采访时说，人口老龄化是我国社会的大趋势，政府接下来将拨出更多资源，协助基层组织更有意义地整合一系列活跃乐龄社区项目。

“如果我们尽可能扩大这些项目的规模，相信可以接触到区内约两成的年长者。目前已有半数年长者自然聚集在组屋区的咖啡店和小贩中心聊天，但仍有约三成整天待在家里，他们可能独自生活，也很少人探访。这是我们要触及的年长群体。”

他也强调，重要的不只是医疗体系，扩大社交圈子也是年长者保持健康的最佳良药。