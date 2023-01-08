买《联合早报》送“百福红包” 今早吸引读者到报摊

（早报讯）《联合早报》星期天（1月8日）随报附送限量版“百福红包”，独特的红包封设计获得读者的赞赏，有读者特地前往报摊买报纸获取红包，准备送给家人收藏。

今年庆祝创刊100周年的《联合早报》，特别推出百福红包，以答谢读者的支持。读者星期天购买一份《联合早报》，就能获赠一套八个的精美红包封，先到先得，送完为止。早报俱乐部VIP会员（所有订户）同样将获赠一套红包封，随报附送。

记者星期天早上8时走访大巴窑1巷第126座组屋的报摊时，已有许多公众陆续前往报摊购买早报。有40年卖报经验的报贩何益华（63岁）透露，他原本只卖110份早报，但由于赠送红包的活动吸引了很多公众买报纸，这批报纸在早上9时许就已销售一空。他赶紧从他的另一个报摊带了多20份报纸到第126座组屋的报摊，避免读者失望而归。

忠实读者林媚芬（67岁，家庭主妇）认为，阅读《联合早报》能帮助她了解国内外的时事，因此她每天早上一定会到报摊买早报。她受访时说：“这个百福红包非常特别，烫金的吉祥语也显得很立体。这个设计太美了，我舍不得用。”

林婉君（48岁，客户服务人员）习惯每天上早报网，获取即时新闻。由于母亲有收集红包封的习惯，林婉君特地买了一份早报，并打算把百福红包送给母亲。她说：“这个红包封很精美，人物造型也很可爱，和一般常见的红包封设计不同。”