中国敞开国门首日 不少旅居本地的中国人飞回国

（早报讯）封闭近三年的中国在星期天（1月8日）开放边境，不少旅居本地的中国人赶在开放首日飞回国，迫不及待与许久未见的家人团聚。

从8日起，入境中国的人不必进行核酸检测或集中隔离，当地民众出国时也更加便利。根据樟宜机场官方网站，星期天分别有四趟航班从中国飞抵新加坡，从我国飞往中国的航班则有五趟。这些航班主要往返杭州、广州和深圳等城市。

在新加坡工作三年的中国公民倪海伦（47岁，人力资源）星期天下午乘搭厦门航空航班回杭州。她去年回国时隔离了28天，这次原本也已经做好了隔离的准备，却刚好赶上中国大范围开放首日。

“买机票时中国还没宣布开放，这次很幸运碰到免隔离的第一天，算是个意外的惊喜，多出来的时间可以用来多陪家人。”

老家在武汉、已成为我国公民的陈先生（46岁，放射技术人员）则在中国宣布开放后，取消了原本预订7日飞往郑州的航班，推迟一天出发。“原本的航班预计7日晚上9时多抵达，我担心当地人员还是会坚持要我们隔离，所以就等到星期天才出发。”

少了隔离的需要，不少中国人也放心踏出国门，到我国探望家人和游玩。

在冠病疫情前，李春梅（36岁，家庭主妇）会经常来新探望在我国工作的丈夫。碍于疫情，夫妻俩已有三年没能见面，她在星期天下午抵达我国，终于与丈夫团聚。

“之前因为诸多限制，我们夫妻俩就只能分隔两地。这次来新加坡一个月探亲游玩，之后回国不用隔离，确实会省下很多麻烦。”