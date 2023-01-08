疑不满乱动冷气按钮 Gojek司机将乘客赶下车

（早报讯）疑不满乘客擅自调动冷气按钮，Gojek私召车司机与乘客暴发激烈口角，甚至要乘客下车并扬言报警。针对这起事故，Gojek发言人说，绝不容忍任何形式的无礼行为，正联系双方以调查此事。

根据脸书专页SGRoad Vigilante流传的视频，这起事故发生在星期六（1月7日），穿着蓝色上衣的Gojek司机，在视频中责骂乘客，还把乘客赶下车。

近三分钟的视频显示，司机先是指责乘客擅自调动冷气按钮，一把相信是乘客的男声接着反驳，指司机让他等了足足15分钟。司机跟着多次要乘客下车，但后者不肯，坚持要司机把他送到目的地。两人一来一往对呛后，司机越来越激动，并扬言要叫警员将乘客拖下车。

司机最终将乘客载往一处露天停车场，乘客下车前，司机竟大声呵斥至少九声“下车”（out）。

视频上载互联网七个小时，就已累积逾1300则留言以及超过1200次转发。不少网民认为司机不应该发脾气骂人，也有网民指出乘客不应在未经车主同意下乱碰东西，也应在第一时间内道歉，以避免这场冲突。

Gojek发言人答复《联合早报》询问时说：“公司绝不容忍任何针对乘客或司机的负面情绪爆发或无礼行为。我们目前正调查此事，并与双方取得联系，以核实事件的细节。”