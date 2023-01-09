（早报讯）最新的就业数据和服务业采购经理指数显示，美国通货膨胀开始放缓。美国隔夜股市全面大涨，道琼斯工商指数、标普500和纳斯达克指数都涨了2%以上，其中纳斯达克指数涨了将近2.6%。

受到美国隔夜股市激励，亚洲股市星期一（1月9日）早盘攀高，韩国股市涨超过1%，日本股市开盘下跌，但迅速反弹走高。

星期一本地可关注股票：

1. 餐饮公司生命品牌（LifeBrandz）披露，审计师对公司2021财年业绩给出的“保留意见”（qualified opinion），问题已经解决。公司向新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）申请，无须再发布季度财报，并获得批准。

根据现行条例，挂牌公司虽然可以每半年发布一次财报，但当外部审计师对公司最新财报无法表示意见、持否定意见（adverse opinion）或保留意见（qualified opinion）时，公司就必须发布季度财报。

2. 高力控股（Colex Holdings）的除牌献议，已经得到新交所原则上同意。

3. 中翔国际集团（China International Holdings）回应新交所询问时指出，湖北会科国际展览服务有限公司（Hubei Huike International

Exhibition Service）于2022年9月8日在中国成立，法定资本为人民币1000万元（约195万新元），股东是集团的全资子公司天津新中城市实业发展，以及北京梦期。天津新中和北京梦期各持股50％。湖北会科是集团成立的特别目的公司（SPV），以持有展览中心这项资产。资产的所有权尚未转让给会科，会科也未开始运营。

4. 扬子江船业（Yangzijiang）披露，美国运输服务公司Trinity Seatrading S.A.入禀新加坡高庭，向集团子公司提出清盘申请，庭讯日期为1月20日。这牵涉一艘油轮销售纠纷的仲裁结果，集团子公司被指拖欠483万美元（645万新元）。集团目前正征询法律意见，目前预期上述清盘申请不会对集团截至今年12月底的每股净收益或公司有形资产净值产生任何实质影响。

5. 优特科技国际（Oiltek International）披露，集团为马来西亚一名客户提供的炼油厂，在2023年1月6日晚间发生了一起火灾事故。火势已被扑灭，没有造成任何人员伤亡，但集团向客户提供的部分设备损坏。集团将评估事件会否对它截至2023年12月31日的财政年度的业绩产生任何重大影响。这起事件不影响集团其他正在进行的项目。