潘健文和黄文光获委高级律师

（早报讯）一位是带领起诉严重性罪犯和毒品犯的副检察司，一位是在国际仲裁案中代表新加坡的资深律师，总检察署刑事检控司高级处长黄文光和立杰律师事务所副管理合伙人潘健文受委为高级律师，肯定了他们的专业地位。

大法官梅达顺星期一（1月9日）在司法年开幕礼上做出上述宣布。新加坡法律学会从1997年起推行高级律师制度，在我国约6250名法律从业者中，至今共委任98名高级律师。当中有六名高级律师已经去世。

现年41岁的黄文光执业约15年，最初在私人律所主攻知识产权领域的他，因为希望有机会亲自参与庭审并努力维护公共利益，而在2009年加入总检察署，成为副检察司。

他除了参与诉讼，也大量参与法律改革项目。这包括2012年死刑相关法律的修法，以及修改刑事法、刑事程序法典和滥用毒品法令。

黄文光目前在总检察署监督一组副检察司，并领导性犯罪、谋杀和毒品死刑案等犯罪领域的起诉和上诉。2023年4月1日起，他将就任副总检察长（Deputy Chief Prosecutor），到时他希望能指导更多资历较浅的律师，为社会贡献。

来自立杰律师事务所（Rajah & Tann LLP）的潘健文（47岁）则擅长国际仲裁，并处理过广泛的建筑、商业和破产纠纷。

这些仲裁案曾带他到日本东京寒冷的冬天和炎热的毛里求斯辩护。潘健文说，新加坡在国际仲裁领域有强大的品牌，特别是因为我国律师工作于文化多元的空间，他希望未来能更加突出本地律师可为潜在商业市场和国际仲裁所带来的作用。

潘健文说，与众多法律界最优秀的人同样拥有高级律师的头衔是一种莫大的荣幸，因此他将尽己所能，以配得上这项荣誉。