大法官梅达顺：过去四年出现更多律师违法专业操守 现象让人担忧

（早报讯）大法官梅达顺在司法年开幕礼（1月9日）上指出，过去几年出现更多律师违反专业操守与职业道德的个案，这个现象让人担忧。

过去四年来，纪律审裁庭审理的案件有增加的趋势，从2018年的12起，增至2021年的28起，以及2022年的25起。

大法官认为，从这些律师接受纪律审裁的案件可归纳出三个趋势，包括律师服务客户的水平下降，例如律师不按照客户的指示来处理案件，或没有顾及客户的利益。另外，一些律师的专业水平欠佳，没有遵守执业条例等；也有律师藐视司法程序，这明显地体现于律师反复在“最后一分钟”，为即将被正法的被告提出各种缺乏法律根据的申请的事件上。

大法官强调，这些违反专业操守的行为无法被接受；执业律师必须秉持这专业应有的诚信与服务精神，薪酬也不应是选择踏入法律业的原因。

新加坡律师公会会长陈锦海律师把他的第一部分演讲题为“律师们都去哪儿了？”在去年的开幕礼上，他点出律师大出走和越来越少年轻人选择当律师的现象。

今年，陈锦海继续总结本地的律师执业情况。在2021年8月，本地执业少过五年的年轻律师共有2214人，一年后减少至2048人；前年，一共有613名法律系毕业生宣誓成为正式的执业律师，去年则减少至597人，而律师公会会员人数也首次在五年内出现递减。

陈锦海说，执业律师人数减少并非新加坡独有的现象，世界其他地区也面对同样问题。根据国际律师协会的调查，在40岁及以下的受调查律师中，约五分之一表示他们应该或极可能会离开这职业；在这组人当中，约一半指薪金是他们考虑辞职的原因。