与女儿虐死女佣 64岁妇女判监14年

（早报讯）轰动全城的虐死女佣一案，见女儿虐佣没有阻止，反而参与其中，法官指女雇主母亲掐女佣脖子，将对方当成破布娃娃般拖行，行为极为冷酷且残忍，判她坐牢14年。

《新明日报》之前报道，24岁的缅甸籍女佣磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don）在2016年7月25日至26日，遭女雇主盖娅蒂丽（Gaiyathiri D/O Murugayan，42岁）活活虐死，横尸于碧山11街第145座组屋一个九楼单位。

女雇主因嫌女佣手脚慢、卫生习惯差和食量太大，残忍虐佣近10个月。女佣死前12天双手被绑在铁花窗上和睡地板，最后在毒打骂声中咽气，死时体重只有24公斤。

女雇主被控115项控状，包括误杀、蓄意伤人等罪状，2022年6月被判坐牢30年。

她的母亲普蕾玛（Prema D/O Naraynasamy，64岁）也因涉虐佣，随后控上法庭，2022年11月针对48项控状认罪，案件星期一（1月9日）早上下判。

法官下判时表示，被告虐佣的行为冷酷且残忍。被告在女佣坐在马桶上，或坐在地上吃饭时对她动粗，甚至用力打女佣，力道大到女佣跌倒时头撞橱柜。

法官也说，女佣过世前一晚已无力起身，被告往女佣身上泼水，还把女佣当成破布娃娃般拖行，最后判她坐牢14年。

法官表示，被告自2016年7月起遭还押，如果在监狱里行为良好，可提早出狱，因此认为刑罚不会过重。