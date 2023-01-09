美服务业放缓、中国重开 本地股市早盘一度破3300点

（早报讯）美国经济活动出现放缓迹象，中国边境重新开放，带动亚洲股市全面上扬，本地股市早盘一度突破3300点。

本地股市星期一（1月9日）开盘涨将近35点或1.07％，海峡时报指数最高攀升到3343.47点。截至中午12时休市，股市涨幅收窄至0.53％，海指报3294.04点。

亚太股市也攀高，香港和韩国股市涨了1.6％和2％。

IG市场策略师叶俊荣指出，上星期五（1月6日）发布的最新经济数据显示美国经济正在迅速放缓，市场认为美国联邦储备局的立场可能不再那么鹰派。市场如今预测美国的终点利率是4.75％至5％，在这之前，市场预测终点利率是5％至5.25％。

美国最新发布的12月份服务业采购经理指数是49.6，出乎预料萎缩。市场原本预期服务业会进一步扩张，指数上升到55。采购经理指数高于50，显示经济活动处于扩张，低于50则萎缩。

此外，就业数据显示整体劳动市场的薪资增长速度较预期慢，也给股市注入一剂强心针。市场预期12月份薪资环比增加0.4％，公布的数据是0.3％。

Principal Asset Management首席环球策略师诗玛（Seema Shah）却认为，市场过分乐观。“失业率回到3.5％的历史低点，期望工资增长接下来会明显放缓是否实际？联储局可能会持怀疑态度。”

诗玛依旧认为，美国的政策利率将在短短几个月内上升到5％以上，经济硬着陆看起来是2023年最可能的情况。

带动亚洲股市攀高的另一股推动力是中国重新开放边境。盛宝银行（Saxo Bank）策略师查娜娜（Charu Chanana）说，亚太股市涨势迅猛，所以出现一些获利回吐是自然的现象。“还有一些风险须要保持关注，比如日本中央银行立场转鹰和上市公司的盈利表现。不论如何，亚洲市场在2023年仍有超越全球股市的可能。”