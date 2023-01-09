黄志明：绿色转型时 企业应让员工抓住机遇

（早报讯）全国职工总会目前正与淡马锡控股旗下公司密切合作，探索在绿色转型过程中如何确保照顾到企业发展需要，以及让员工在过程中抓住新机遇贡献自己的力量，争取更好的薪资和工作前景。

由新加坡政策研究所主办的“新加坡透视”（Singapore Perspectives）论坛星期一（1月9日）举行第二天的讨论，职总秘书长黄志明发表题为《工会在新社会契约中的作用》的主旨演说时指出，企业以“公正”（Just）的方式转型，对于取得积极的社会、经济和政治成果至关重要，尤其是在经济转型步伐不断加快的新加坡。

黄志明提醒，企业朝绿色经济迈进，在带来机遇的同时也充满了挑战，许多国家的职工运动正关注大规模且不公平的裁员会不会出现。“这是国际劳工组织不同会议上的热门话题，有些人已经在准备展开工业行动。”

他举例，蚬壳新加坡公司主席数年前曾经告知黄志明，在企业往低碳未来发展的过程中，会有大量员工受影响。后来劳资双方一起努力，通过技能提升和掌握新技能，减少被遣散的员工人数。

黄志明说，这项努力带来了双赢的结果，挽救许多人的生计，也让管理层渡过非常艰难的时期，劳资关系不仅得到了维持，甚至可能有所加强。

黄志明也强调，职总必须与雇主携手创新，推进业务和劳动力的转型，在新加坡迈向未来绿色经济的过程中促进公正转型，因为通过这一战略，新加坡才能维持生产率增长，从而为员工争取更好的工资、福利和工作前景。