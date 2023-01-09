【国会】经济战略人力计划可加强竞争力 并制造更多就业或培训机会

（早报讯）允许约1000家符合条件企业增聘额外5%外籍雇员的经济战略人力计划，除了可加强我国竞争力，也能为本地劳动队伍制造更多就业或培训机会。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期一（1月9日）在国会答复八名议员口头提问时强调，人力不应成为企业或经济成长的障碍。2022年12月推出的经济战略人力计划（Manpower for Strategic Economic Priorities，简称M-SEP），可直接及间接地让新加坡人受惠。

为我国战略经济做出重点贡献，并计划聘请或培训更多本地人的企业，未来两年可聘请比现有客工比率顶限（Dependency Ratio Ceiling）和S准证外籍雇员比率顶限（S Pass Sub-Dependency Ratio Ceiling）多5％的S准证和工作准证员工，顶限为50人。

根据这项计划，企业支持新加坡成为枢纽，进行战略投资、创新和研发或国际化项目，每承诺聘请或培训一名本地员工，将能聘请多一名S准证或工作准证员工，为期两年。

陈诗龙说，经济战略人力计划具有高度针对性和选择性特点，仅有约1000家或本地所有注册公司不到1％的企业符合条件，因此无须为额外增聘的雇员工作部署，制定额外标准。

他说，不是所有公司都需要额外人力，政府会密切留意企业参与率及相应地检讨计划。

陈诗龙也提醒，违反劳资政公平雇佣指导原则的企业，会被禁止聘请外籍雇员，无法从经济战略人力计划受惠。