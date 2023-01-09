停车场闸门坏 百辆车困三小时

（早报讯）多层停车场闸门故障，100辆车子受困停车场三小时，受访车主称：“跟通关去新山差不多一样久！”

这起事故发生在上个星期六（1月7日）晚上约8时30分，地点在克罗士街上段第33座的多层停车场，毗邻就是牛车水珍珠坊熟食中心。

这个停车场向来非常繁忙，许多到牛车水、珍珠坊、熟食中心和附近国家法院的驾驶人士，都会选择将车停在那里。

上周末适逢是农历新年倒数前的第三个周末，不少人驱车到牛车水办年货，珍珠坊熟食中心也迎来不少食客。

事发当日，《新明日报》读者洪世震（产业管理经理，64岁）就被困在该座停车场内。

他受访时说，当天与太太到牛车水一带逛街，“可能是星期六，那边停了好多车，我开车到了六楼才找到车位”。

晚上8时半，洪世震准备与妻子开车回家。驶离车位时，发现眼前排起长长的车龙。

等了一会儿，洪世震发现车龙完全没动，心里觉得奇怪。他下车走到楼下查看后才发现，原来是停车场出入口处的闸门故障。

洪世震透露，该座停车场有七层楼，当时估计有100辆车子困在停车场内出不去。

车主们等到失去耐心，停车场的车笛声此起彼落近两小时。

洪世震说，当时大家见前方车子完全不动，等了许久也没反应，失去了耐心，便有车主先按响车笛。之后，车笛声此起彼落，响个不停。一直到晚上11时30分左右，前方车子才开始有动静。他指当时闸门终于开始运作，车子排队离开停车场。

“我等了三个小时才可以出去，简直跟通关去新山差不多。”