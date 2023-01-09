【国会】环境局拟设新条例 要屋主为高楼抛下的垃圾负责

（早报讯）国家环境局近年增调监察摄像机加强执法，也通过宣导劝止公众高楼抛物，但接获的投诉不减反增，而且情况未来可能持续恶化。为达到阻吓作用，当局拟议要屋主负起更大的责任，一旦确定某个组屋单位有人高楼抛物，屋主将自动被视为违例者。

若屋主在事发时把整个单位租了出去，责任则由租户承担。屋主或租户可在接到违规通知后的14天内提出反驳，例如证明他事发时不在单位内或垃圾不是他扔的，又或是提供可能犯案者的身份。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（1月9日）为环境公共卫生（修正）法案提出一读，修订内容包括为组屋高楼抛物案件增设假定条文（presumption clause），假定注册屋主是违例者。

目前，屋主的责任仅限于向当局提供有关事发时在单位内住户的资料。法案一旦在国会辩论三读通过后，新条例预计2023年7月1日生效。

从2019年至2021年间，环境局平均每年接到2万9700起高楼抛物的投诉，比2016年至2018年的平均每年1万6800起激增近八成。在这三年，每年平均约有1500名违例者被控。

常见的垃圾包括烟蒂、纸巾和公众喂食鸽子扔下的厨余。环境局预测，随着更多新组屋落成，组屋建得更高且更密集，高楼抛物的问题可能进一步恶化。

环境局副局长（公共卫生）及公共卫生总监周明辉在日前举行的记者会上说，增设假定条文是为了加强阻吓作用，要屋主或租户负起更大的责任来防止他们的住处有人乱丢垃圾。