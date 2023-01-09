【国会】我国修订清洁行业执照框架 满足更高公共卫生需求

（早报讯）冠病疫情提高了公众对清洁服务的需求，为推动业者提供更优质的清洁服务，我国将修订清洁行业的营业执照框架，把执照分为三个级别。业者若要取得第二级别和第一级别执照，缴足资本须分别达2万5000元和25万元，以加强公司的运营效率。

环境公共卫生（修正）法案星期一（1月9日）在国会提出一读，法案一旦三读通过，修订后的清洁行业营业执照框架将在2024年1月1日生效，结合现有执照框架和加强版清洁标志认证，推出三个级别的经营执照。

现有执照有效期为一年，清洁公司旗下所有清洁工人须完成新技能资格（WSQ）的工作场所安全与卫生课程，以及由清洁工人群体劳资政工作组（Tripartite Cluster for Cleaners）认可的新技能资格课程。此外，公司须有至少一名员工具有两年或以上监督清洁工作的经验或完成相关培训，并支付清洁工人渐进式薪金模式的薪资。

修订执照框架生效后，三个级别的执照有效期均为两年。国家环境局指出，根据截至2022年8月所掌握的数据，我国所有清洁行业执照都有资格获得第三级别执照。第三级别执照到期后，不可更新，公司有两年的时间将执照提升至第二级别或第一级别。

若要取得第一级别执照，公司缴足资本（paid-up capital）须达25万元。除了考取安全商业环境计划（BizSAFE）第三级认证，公司所有清洁工人也须完成三项新技能资格课程。雇主在两年内也不能有任何犯罪记录。

公司的缴足资本若达2万5000元，并考取安全商业环境计划第三级认证，则可取得第二级别执照。第一级别和第二级别执照到期后可更新。