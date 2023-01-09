新报业媒体内部调查发现发行数据有落差 追究涉事职员责任

（早报讯）新报业媒体证实，检讨内部流程时发现发行数据有落差，涉事职员已被追究责任，或离开机构。

新报业媒体发言人星期一（1月9日）答复媒体询问时说："随着机构开启新篇章，新报业媒体在2022年3月启动对内部流程的检讨，包括发行数据的报告方式。我们发现报告的数据与实际有落差，并立即采取步骤加强流程。涉事职员已被追究责任，或离开机构"。

有关三名高级职员离开新报业媒体的消息星期天（1月8日）在社交媒体上传开，消息称三人离开是由于发行数据有落差。

新报业媒体发言人说，旗下所有报纸的日均发行量出现8万5000至9万5000份的落差，占原本所报告的日均发行量的10%至12%。错误的统计方式，基本上是“报大数”，例如订阅合约结束后，还继续算在发行量中；印刷并记录发行量后，将报纸销毁；重复计算订阅量；设立账户注入资金去购买报纸，虚构发行量；提供没有根据的发行数据。

新报业媒体通过内部审计，检讨了2020年9月至2022年3月的财务情况。这涵盖一个完整财年（2020年9月至2021年8月）和两个财政季度，即2021年9月至2021年11月，以及2021年12月至2022年3月。其中，2021年9月至2021年11月这个季度，媒体业务仍由上市公司管理。

新报业媒体是在2021年12月以担保有限公司的模式，接手上市公司新加坡报业控股（Singapore Press Holdings）的媒体业务。新加坡报业控股之后由财团Cuscaden Peak收购，改名为Cuscaden Peak Investments。