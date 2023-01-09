【国会】精深局料扩大执法权限 可对付发出不实广告 滥用补助的业者

（早报讯）透过广告虚报课程获得政府资助，由政府机构颁发专业文凭，误导人们报读。接下来，精深技能发展局料可制裁发出这类不实或误导性广告的业者，并要求对方撤下广告或更正。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期一（1月9日）在国会为精深技能发展局（修正）法案和技能发展税（修正）法案提出二读时说，随着政府加大对持续培训的资助，滥用补助的风险渐增，精深局也发现有关课程与资助的不实或具误导性广告。

现有法令不足以有效对付发出不实广告的人，精深局发现这类个案时，只能终止对方作为获准培训业者的资格，禁止业者开办政府资助的课程，却无权采取补救行动。

颜晓芳说：“如果有关精深局资助计划和课程的不实内容继续存在，公众可能被误导，报读不适合的课程，浪费资源和精力。这可削弱公众对技能创前程的信心，影响其他培训业者。”

精深局修正法案一旦通过，任何人发出不实或具误导性广告将可被制裁，罚款最多5000元，或判监禁最长六个月，或两者兼施。精深局也可指示对方撤下广告、修改内容或刊登更正广告。如果未遵照指示，也属违法行为，初犯可被罚款最多1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

滥用补助 可被罚款或监禁或两者兼施

此外，任何人滥用精深局补助，包括诱导当局错误发放补助，可判罚款不超过1万元，或监禁不超过三年或两者兼施，同时还须另外缴付非法取得的补助。

当局目前只能终止对违例者的资助和资格，通过民事诉讼追讨已发放的款额。严重的案例，当局通过刑事法制裁违例者。

颜晓芳指出，以民事途径索款费时费力，且不能有效地遏制其他人企图滥用补助。培训业者与几家公司串通申请资助，公司聘请员工，让员工上培训课，从而获取精深局的资助，之后再解雇员工。她以这个例子说明，精深局法令目前不能处置这样的不良作业。

为了保障公众利益，新增条文也要求业者，若无法按时开课或中断课程，须退款给已缴费的学员。

精深局调查权限将扩大

法案通过后，精深局的调查权限将扩大。当局委任的调查人员若怀疑任何人涉案，可确认身份、要求对方接受问话，必要时起获有关文件或电脑等，供调查用途。

颜晓芳强调，修正法案的目的不是处罚行政失误或无心之过，而是确保持续培训市场有高素质的业者与课程。若构成罪行，精深局将交由总检察署决定。

当局指示业者撤下广告，或要求业者退款前，将给予书面通知，让对方提交书面解释，再决定行动。对方在当局做出决定后，也可向部长上诉。

另一方面，为了统一对罪行的执法行动，技能发展税（修正）法案通过后，与精深局资助有关的罪行，不论部分或全部款额来自技能发展基金，会在精深局法令下处置。