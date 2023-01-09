义顺持刀拖行妇女50米 嫌犯疑涉毒品罪行将被控

（早报讯）刀架在妇女脖子上，把她拖着走50米的42岁男子，疑涉及毒品相关罪行，将在星期二（1月10日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期一（1月9日）在兀兰警署召开新闻发布会透露，警方是星期一早上约7时36分接到报案，指一名男子在义顺环路第108座组屋持刀拖行一名妇女。

警员到场时，男子挟持了一名60岁女子。男子右手持刀架在妇女脖子上，把她拖着走50米至义顺环路第110座的咖啡店外。

警方在文告中说，巡逻警员和来自兀兰警署的反恐紧急应对部队（Emergency Response Team）赶到现场后，与男子交涉，但后者不肯就范。为了防止男子造成进一步的伤害，约10名警员找准时机制伏男子，同时解救受害女子，一名公众也上前协助。

受害者虽然饱受惊吓，但所幸只有右下巴磨伤，她事后拒绝前往医院检查。

警方在记者会上展示起获的证物，包括一把相信生锈的18公分长水果刀，以及嫌犯干案时身穿的蓝色Polo上衣和黑色长裤。

警方在记者会上展示起获的证物，一把相信生锈的18公分长水果刀。（邬福梁摄）

警方展示起获的证物，包括一把水果刀，以及嫌犯干案时身穿的蓝色Polo上衣和黑色长裤。（邬福梁摄）

涉案男子星期二将被控上法庭。持有危险武器的罪名一旦成立，被告将面临最长三年监禁，以及不超过六下鞭刑。

男子目前还押在心理卫生学院进行心理评估。中央肃毒局的初步调查显示，男子的受管制药物尿检呈阳性反应。警方正调查嫌犯是否涉及毒品相关罪行，过后可能会提出进一步的指控。

兀兰警署署长洪湧胜助理警察总监说：“涉案者对公众造成极大的威胁，并公然无视法律。兀兰警署的警员到场后采取果断的行动，迅速将涉案者逮捕归案，以免造成更多的伤害。”