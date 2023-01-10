（早报讯）科技股反弹，带动纳斯达克指数涨超过66点或0.63％。道琼斯工商指数小跌0.34％，标普500则持平作收。

美国联邦储备局可能放缓加息步伐的迹象，再加上中国边境重新开放的利好消息，带动亚太股市全面上扬，本地股市星期一（1月9日）全日上扬28.95点或0.88％，收报3305.67点。

亚洲股市星期二（10日）早上走高，截至本地时间8时30分，日本和韩国股市涨了1.26％和0.15％。

星期二可关注的本地股票：

1. 翱兰集团（Olam Group）披露，旗下的翱兰农业控股（Olam Agri Holdings）最快在今年上半年上市。翱兰农业控股将在新加坡第一上市。并可能在沙特阿拉伯同时上市。

翱兰食品原料（Olam Food Ingredients）在英国伦敦第一上市、同时在新加坡上市的计划，维持不变，但取决于市场条件是否许可。

如果翱兰农业控股和翱兰食品原料成功上市，翱兰集团将维持在新加坡上市。集团强调，任何上市和分拆计划，都受到市场现行条件影响，同时须要得到监管部门批准和股东同意。即使得到批准和同意，公司董事会如果认为市场条件不佳，或对公司不利，也可能中止翱兰农业控股的上市计划。

2. 威霸机构（VibroPower）子公司VibroPower Pte Ltd在新加坡高等法庭对集团的一个供应商提起诉讼，指控供应商供应的某些零件不合规定，并追回约128万元费用。这笔费用是VibroPower Pte Ltd进行修理而产生的费用和开支。公司已指示律师在高庭发出传票后立即送达。

3. 英华美教育（Informatics Education）向会计与企业管制局（ACRA）申请，延后召开2022财年股东大会和提交2022财政年度的年报。公司将于2023年1月10日上午9时起从新加坡交易所除牌，但有2000名股东拒绝接受脱手献议。公司表示须要更多时间来准备召开股东大会的事宜，以及完成审计的财报。

4. 银丰金融（MoneyMax Financial Services）成立1亿元无抵押商业票据计划（unsecured commercial paper programme）。在这项计划下，公司可能不时地以数码证券代币的形式发行无抵押商业票据，期限不超过364天。这些代币将在ADDX的交易平台上市和交易。

公司打算把筹集到的资金净额用于一般企业用途，包括为借款再融资、为投资融资、一般营运资金和满足资本支出需求。该计划下的第一个系列的代币预计将在第一季度发行。

5. 瑞星投资集团（Reenova Investment）在1月16日下午3时，以电子方式召开债权人会议，希望争取债权人同意司法管理人接受集团的现金支付，用于支付公司的优先和无担保债权人。

6. 特毅国际（TEE International）同Meta5签署不具约束力的条款书（term sheet）。关键条款包括认购协议的截止日期再延长四个月，根据重组的进展情况，双方可以同意将截止日期再延长两个月。Meta5同意向公司提供180万元零利息、无担保的过渡贷款，以支持支付重组成本、抵押贷款分期付款和公司的运营费用。贷款将根据条款的商定时间表分批支付。双方将在签订条款书后的15天达成执行协议，公司将在适当时候披露最终协议的主要条款。