工商总会调查：企业更谨慎看待未来12个月的商业和经济环境

（早报讯）本地企业更谨慎看待未来12个月的商业和经济环境，97％受访的商家预计今年持续面对通货膨胀压力。尽管经济前景具挑战，仍有八成企业有信心未来12个月的营运能保持坚韧。

新加坡工商联合总会（SBF）星期二（1月10日）发布的2022／2023年全国商业调查（National Business Survey）显示，本地企业更谨慎看待未来12个月的经济展望。只有四成企业预计经济会在今年改善，低于之前调查时的47％；有26％认为经济会恶化，高于之前调查时的13％。

另外，97％受访的商家预计今年持续面对通胀压力。为了应对通胀风险，采取节约成本的措施（55％）、提高产品或服务的价格（42％）以及与供应商和客户重新洽谈财务条款（38％）是企业采取的三大策略。

该调查是在2022年8月29日至11月23日进行，共有931家来自各大主要领域的企业参与。当中，73％是中小企业，其余是大公司。

根据调查，业务成本增加（66％）、人力资源（52％）和保留员工（47％）是企业主要面对的三个业务挑战。

面对通胀压力和人力资源的挑战，本地企业希望今年的财政预算案能够协助它们应对成本高涨（74％）、人力资源挑战（57％）和管理现金流（48％）。