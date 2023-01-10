联储局官员谈话影响市场情绪 海指上午跌破3300点

（早报讯）美国联邦储备局官员的谈话浇熄市场的乐观情绪，亚洲股市起落参半，本地股市上午跌破3300点。

本地股市星期二（1月10日）开盘跌5.5点或0.16％。星期一涨破3300点的海峡时报指数，星期二中午12时休市时报3276.67点，一个上午下跌了29点或0.88％。

香港和上海股市上午的走势也是偏向疲弱，大部分时候处于横摆，日本股市则上扬0.90％左右。

摩根士丹利（Morgan Stanley）旗下的电子交易平台E*Trade董事总经理师拉金（Chris Larkin）认为，股市近期将维持震荡。

拉金接受彭博社采访时说：“除了利率可能保持在高位和经济可能放缓，任何因预期通货膨胀放缓所带动的看涨情绪，都可能被股票估值偏高和过于乐观的盈利预期所抵消。”

联储局官员博斯迪克（Raphael Bostic）和戴利（Mary Daly）星期一在不同场合的谈话中一致指出，美国政策利率必须上升到5％以上，才能压抑通胀。

IG市场策略师叶俊荣说，这比市场目前预测的4.75％至5％的范围更高。“虽然这两位官员目前都没有投票权，但市场担心联储局主席鲍威尔星期二即将发表的谈话，也可能会反映出同样的鹰派基调。”

叶俊荣指出，海峡时报指数试图突破自2022年11月中旬以来形成的盘整区间，却未能持续。“股市多头仍有可能进一步尝试突破该阻力线。银行股在海指的权重接近45％，美国的银行在本周发布财报或为本地股市提供更多推力。如果海指收在3290点以下，则有可能进一步下跌。”