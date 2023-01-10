【国会】卫生部将研究新西兰“无烟世代”法案 看是否适用于本地

（早报讯）卫生部持续检讨和加强禁烟措施，包括研究新西兰新通过的“无烟世代”法案，即禁止未来世代购买烟草产品，看这项政策是否适用于新加坡。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤周二（1月10日）在国会回复三巴旺集选区议员林伟杰医生和武吉班让区议员连荣华有关新西兰禁烟措施的口头询问时指出，卫生部持续检讨和加强禁烟措施，包括研究进一步降低吸烟率的国际惯例和做法。

她指出，虽然新西兰通过的法案将禁止未来世代购买烟草产品，但新西兰不像新加坡一样禁止电子烟。卫生部将进一步研究这项政策的可行性，因为新西兰的禁令只限制年轻人买烟，但受影响的群体仍能抽吸由同龄人或是不受禁令约束的群体所提供的香烟。

拉哈尤指出，要有效地限制年轻人获取香烟产品，当局也必须推出政策，禁止不受禁令约束的群体为年轻人提供香烟产品。

她也说，新西兰的“无烟世代”政策的长期目标是使吸烟非正常化，而不是要在短期内完全遏制烟草产品。

新西兰国会在去年12月13日通过新控烟法，禁止未来世代购买烟草产品，以实现成为“无烟”国家的目标。这项新法令将禁止向任何在2009年1月1日或之后出生的人出售香烟。

拉哈尤强调，卫生部已采取许多禁烟措施，在推出新的措施之前，卫生部必须确保政策是有效的，因此目前的努力方向是要评估现有措施的有效性，以及如何加以调整以达到目的。