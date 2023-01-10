“应节”诈骗再现 167人被骗逾3万元

（早报讯）“应节”诈骗再现，一个月至少有167人上当，在网上购买逾3万元的佳节美食，可是钱付了货却没送到，才意识到被骗。

警方星期一（1月9日）发文告提醒公众，在网上购买昂贵食材或是佳节食品和饮料时，须格外谨慎小心。

文告指单单在去年12月，已有至少167人落入网络骗子的陷阱，购买促销商品，损失总额至少3万元。

骗子一般上会以“卖家”的身份，在社交媒体如脸书或Tik Tok上贴文，吸引公众消费。

当受害人通过脸书发信息或通过Tik Tok上的链接联系卖家和下单后，卖家就会提供银行账号供买家转账。

另外也有一些受害人被引导到虚构的网站，输入信用卡或转账卡（debit card）资料以及一次性密码（OTP）。

受害人往往在付款后没收到商品，或是发现银行户头出现未经授权的交易，又或者卖家失联后，才意识到自己被骗。

警方在文告中提供“卖家”脸书的截图，其中包括“Umami生鲜网”。

记者上脸书搜寻，发现此页面仍存在，不少网民贴文表示自己被骗，警告其他人不要落入陷阱。其中一名网民称付了190元，不仅商品没如期送到，对方也屏蔽他，即便已向脸书举报，但对方仍继续做直播。

警方提醒公众，若促销过于诱人要三思，尤其更要小心设有时限的促销。公众应避免预先付款，转账给陌生人的账户更要小心。

此外，警方提醒公众不要点入链接，而是进入官方网站确保真有此促销。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供诈骗线索。公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。